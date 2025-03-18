В Израиле отменили судебное заседание по делу Нетаньяху из-за ударов по Газе

Заседание в суде по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированное на 18 марта, отменили в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Отмечается, что это решение было принято судом с учетом ходатайства, поданного самим Нетаньяху и согласованного с генеральной прокуратурой Израиля.

18 марта 2025 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабные авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Офис премьер-министра заявил о возобновлении военных операций в ответ на эскалацию конфликта.

Нетаньяху начал давать показания в Окружном суде Тель-Авива 10 декабря 2024 года по трем делам, касающимся коррупции, в защищенном от ракетных атак помещении. Премьер-министр должен был выступать в суде по понедельникам, вторникам и средам, предоставляя показания на протяжении шести часов в день.

Биньямин Нетаньяху стал первым действующим главой правительства в Израиле, который дает показания в суде по уголовным делам. Согласно постановлению судей, он должен был начать давать показания еще 2 декабря 2024 года, однако из-за военных действий адвокаты премьера заявили, что до марта 2025 года сделать это невозможно.

Ранее палестинское движение обвинило премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху в намеренном срыве перемирия.