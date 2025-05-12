Премьер Малайзии посетит РФ с официальным визитом в мае

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом в мае, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Пресс-секретарь премьера Тунку Нашрул Абайда во время брифинга заявил, что премьер-министр намерен посетить 16-й Казанский международный экономический форум. Страна получила приглашение на мероприятие от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. В сообщении указано, что иностранный гость в рамках рабочего визита посетит Казань и Москву.

«В Москве премьер-министр должен выступить с речью в престижном Московском государственном институте международных отношений, встретиться с российскими бизнес-лидерами и пообщаться с членами малазийской диаспоры», — заявил пресс-секретарь премьера Тунку Нашрул Абайда во время брифинга.

В сообщении указано, что цель визита — обсудить сотрудничество между странами. В число приоритетных сфер вошли торговля, инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика. Сторонам также предстоит пересмотреть двусторонние отношения с целью их укрепления.

«Как председатель АСЕАН на 2025 год Малайзия также будет изучать дальнейшее взаимодействие в рамках АСЕАН-Россия», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

В ведомстве добавили, что в Малайзии правительство намерено повысить статус в многосторонних платформах, например, АСЕАН и БРИКС. Страна хочет укреплять сотрудничество с разными российскими регионами. Для руководства важны стратегические связи с Россией. Визит запланирован на период с 13 по 16 мая.

Масштабный форум завершится 18 мая. Участники собираются обсудить ряд важных экономических и политических вопросов, развитие туризма и спорта, расширение ассортимента халяля и другие темы.

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