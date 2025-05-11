Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами в дни празднования юбилея Победы

С 7 по 10 мая президент РФ Владимир Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами и представителями делегаций, сообщает РИА Новости.

Международная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президента России началась 7 мая с переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Также 7 мая состоялась встреча Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая прошли Владимир Путин встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

9 мая после Парада Победы на Красной площади состоялось еще несколько встреч. Российский лидер пообщался с главами таких стран, как Бразилия и Египет.

Также прошли переговоры с президентом Сербии и премьер-министром Словакии.

В ночь на 10 мая Путин встретился с президентом Узбекистана.

Ранее сообщалось о том, что Путин подведет итоги четырех дней переговоров.