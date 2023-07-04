Премьер-министр Франции осудила реакцию оппозиции на беспорядки в стране

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе заседания нижней палаты парламента обратилась к оппозиционной партии «Непокоренная Франция», сообщает агентство « РИА Новости ».

Премьер-министр Франции осудила реакцию оппозиционной партии на беспорядки в стране, спровоцированные гибелью подростка вследствие действий представителей дорожной полиции. Элизабет Борн уверена, что «Непокоренная Франция» усугубляла конфликт и не делала ничего для того, чтобы ситуация стабилизировалась.

Премьер-министр Франции поставила в пример другую оппозиционную партию «Новый народный экологический и социальный союз», члены которой выразили соболезнования семье погибшего 17-летнего подростка и отметили важность справедливого разбирательства данного инцидента.