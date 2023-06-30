Премьер-министр Индии поддержал Путина в действиях 24 июня

В пятницу, 30 июня, президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет интернет-издание « Рамблер ». Инициатором беседы выступила индийская сторона.

В частности, представители стран обсудили события, которые произошли в России 24 июня. Премьер-министр Индии считает, что действия РФ в отношении участников мятежа оправданы. Приоритетным для правительства России является обеспечение безопасности каждого гражданина страны, поэтому власти, правоохранительные органы и специализированные службы предприняли правильные меры.

Напомним, 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин потребовал личной встречи с главой Минобороны и Генштаба ВС России. Город Ростов-на-Дону был заблокирован бойцами ЧВК «Вагнер».