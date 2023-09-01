Премьер-министр Польши: В Варшаве ждут от ФРГ выплаты репараций за Вторую мировую войну

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в мероприятии, посвященном годовщине начала Первой мировой войны, пишет агентство «РИА Новости». Спикер рассказал, при каких условиях Польша готова сотрудничать с Германией в рамках различных договоренностей в ЕС как с равноправным партнером.

«Мы требуем возмещения! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть, чтобы живые свидетели бомбардировок могли спокойно думать о будущем, а не только со страданиями вспоминать прошлое», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши напомнил, что его страна ждет от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне. Он отметил, что в Варшаве памятно относятся к событиям тех дней, но люди, которые еще тогда застали бомбардировки, должны быть уверенными в своем будущем и будущем страны.

Премьер-министр Польши отметил, что Польша и Германия являются членами Евросоюза. Говорить о совместном двустороннем сотрудничестве можно только при условии выплаты всех репараций. Это позволит закрыть страницу истории о Второй мировой войне и начать строить совестное будущее.

Известно, что Польша требует от Германии 6,2 триллиона злотых. В эквиваленте долларов – это 1,3 триллиона. В Германии же уверены, что раз в 1953 году Варшава отказалась от репараций, то в современное время Берлин не обязан их выплачивать.