Премьер-министр РФ Мишустин: К концу года самолет Ту-214 полностью доработают

Михаил Мишустин рассказал, как проходит работа в рамках сотрудничества с казанским авиастроительным заводом. Ранее были достигнуты договоренности о реконструкции и модернизации самолета Ту-214. Работы ведутся активным образом.

Известно, что уже к концу 2024 года в самолете не останется ни одной детали, изготовленной иностранными компаниями. Производитель откажется и от материалов, которые можно достать только за рубежом. Также увеличится целевой объем производства, которое спустя несколько лет должно составлять 20 машин в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что на реконструкцию самолета Ту-214 было выделено 42 миллиона рублей.