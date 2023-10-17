Премьер-министр РФ перечислил востребованные и невостребованные специальности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию системы образования для рынка труда перечислил отрасли, в которых сформировался наибольший кадровый спрос и дефицит, пишет агентство «РИА Новости».

Наибольший спрос на специалистов был замечен в следующих отраслях: строительной, транспортной, химической и машиностроительной. Спикер уверен, что подобная тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Премьер-министр уверен, что в скором будущем список пополнится профессиями из сферы науки, информационных технологий и здравоохранения.

Дефицит на данный момент ощущается в сфере образования. Выпускники поступают в профильные ВУЗы, но не трудоустраиваются по выбранной специальности после его окончания.

«Выходили на рынок труда, в первую очередь, с теми компетенциями, которые позволят выполнять соответствующие функции, быть востребованными, ну и, конечно, конкурентоспособными», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Добиться достижений на рынке труда стало возможным при правильной комплексной работе правительства. Особое внимание было уделено общеобразовательным учреждениям.

«Пересмотрены серьезно подходы к подготовке студентов наших колледжей. Запустили финальный проект «Профессионалитет», он очень перспективный, быстро набирает темп», - рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ отметил важность создания научной базы для комплексного развития производств. Это обеспечит все сферы квалифицированными кадрами.