Премьер-министр РФ подписал постановление о распределении мест для обучения участников СВО

Переходить на бесплатную форму обучения не всегда можно на ту же специальность, где обучался студент. Если вакантных мест на потоке не будет, то участнику СВО предложат возможность учиться в этом же учебном заведении, но на другом факультете. Так, студент-экономист вправе перейти, например, на исторический или филологический факультет. Военный СВО переходит на тот же курс, на котором проходил обучение до перегруппирования. Постановление распространяется на любую форму обучения: очную, заочную или вечернюю.

Чтобы претендовать на переход на бюджетную форму обучения студент – участник СВО – должен написать заявление. В ВУЗе создадут специализированную комиссию, которая рассмотрит просьбу. Постановления о нововведениях было принято в июне 2023 года. Теперь механизм перевода студентов утвержден правительством.