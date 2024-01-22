Премьер Словакии: без утраты территорий Украина не сможет завершить СВО

В интервью словацкому государственному вещателю RTVS премьер Роберт Фицо высказал мнение, что Украина должна четко осознать, что ей придется потерять часть своих территорий. Это единственный возможный сценарий завершения вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Россия освободила часть территорий, которые ранее юридически принадлежали Украине в рамках реализации целей, поставленных в начале СВО. Некоторые территории перешли под управление Кремля путем волеизъявления жителей Крыма и Донбасса на референдумах.

Премьер Словакии Роберт Фицо отмечает, что Крым и Донбасс уже находятся под контролем России. Не стоит ожидать, что Москва отдаст распоряжение своим военным покинуть данные территории.

«Это нереально», — считает премьер Словакии Фицо.

Премьер Словакии также высказал мнение, что решить конфликт военным путем не выйдет. Необходимо находить дипломатический способ урегулирования конфликта с разделением территорий.

Ранее правительство Венгрии начало накладывать вето на решение Евросоюза выделять деньги Украине. СМИ сообщают, что в ЕС нашли способ, как обойти наложенные Венгрией ограничения и продолжить в ближайшие четыре года переводить деньги.