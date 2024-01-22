WSJ: в ЕС намерены проигнорировать запрет Венгрии финансировать Украину

Автор материала Wall Street Journal сообщает, что в ЕС создают документ, цель которого — на законных основаниях продолжить финансирование Украины, игнорируя ранее наложенное вето Венгрией.

Автор отмечает, что решение о подписании подобного документа пришло после тайного обсуждения ситуации некоторыми представителями ЕС. Европейская служба внешних связей инициирует создание нового фонда, в который будут перечислены деньги из внебюджетного Европейского фонда мира с целью дальнейшей их передачи странам, поддерживающим Киев.

Также деньги из специального военного фонда (так хотят назвать фонд) будут выделены для обучения военных Украины опытными европейскими инструкторами. Предполагается, что помощь будет выделяться на протяжении ближайших четырех лет.

«В 2024 году проект может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму приблизительно 7,5 миллиарда евро», — сообщает издание.

Отмечается, что Венгрия стала пользоваться тактикой давления. Страна требует выполнений своих условий по какому-либо вопросу взамен голосуя против выделения помощи Киеву. Новый фонд позволит игнорировать вето правительства Венгрии, а также поможет небольшим странам объединять свои усилия, чтобы перечислять деньги киевскому режиму.

Ранее мы сообщали, что политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли считает, что Словакия и Венгрия будут вынуждены создать союз обороны и наступления из-за давления на них Запада по украинскому вопросу.