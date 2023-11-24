Премьер Словакии Роберт Фицо сделал ряд заявлений после переговоров с чешским премьером Петром Фиалой, сообщает агентство « РИА Новости ». Стороны обсудили санкции против РФ.

Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что санкции, которые были введены против России, также негативно отражаются на развитии Евросоюза в целом и каждой его части, то есть входящих в него стран.

Спикер отметил, что прошлая власть республики не уделяла данному вопросу должного внимания. Действующее правительство настаивает, что необходимо провести анализ ситуации и изложить его итоги в письменном отчете.

Журналисты попросили дать развернутый ответ относительно возможности временного исключения Словакии из европейских санкционных списков с целью приобретения российских нефтепродуктов. Премьер Словакии рассказал, что данная тема была поднята во время встречи с чешским коллегой.

Братиславский нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft испытывает трудности в работе. Сложившаяся ситуация в сфере словацкой экономики также требует принятия экстренных решений.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что санкции против РФ со временем окажут негативное воздействие на мировую экономику. Россия же сделала ставку на развитие собственного производства.