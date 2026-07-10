«Письмо из 2000-го»: необычная находка калининградца на Балтийской косе

Удивительная история произошла на берегу Балтийской косы: житель Калининграда Дмитрий Житник во время обычной прогулки обнаружил «послание из прошлого». Найденная им бутылка провела в море целых 26 лет, пишет КП.

История находки

Изначально Дмитрий принял бутылку за обычный пляжный мусор, который он часто убирает во время прогулок с сыном. Однако внимание привлекла свернутая бумажка внутри. Когда ее удалось извлечь, выяснилось, что письмо датировано 2000 годом.

Текст был написан на польском языке детской рукой. Четверо подростков из Познани и Победзиски оставили свои адреса и попросили того, кто найдет бутылку, обязательно откликнуться.

Поиски авторов

Дмитрий решил во что бы то ни стало найти отправителей. Его знакомый Адриан помог с переводом и лично отправился по указанным адресам. Поиски были непростыми: в одном из домов сменились жильцы, но соседи в Познани помогли выйти на след одной из авторов послания — Марты.

Спустя 26 лет

Марта, которой на момент написания письма было 10 лет, была потрясена звонком. Сейчас ей 36, она работает психологом и воспитывает двоих детей. Она рассказала, что в 2000 году они с друзьями бросили бутылку в море во время новогодних праздников в шутку, даже не надеясь, что письмо когда-либо будет прочитано.

Эта находка стала началом нового общения: Дмитрий и Марта теперь переписываются в мессенджерах, обмениваются фотографиями и уже планируют встречу, чтобы Дмитрий мог лично вернуть ей то самое послание, которое море бережно хранило более четверти века.