«Конец мокрым пятнам»: в России автоматизировали проверку водонепроницаемости бетона

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили инновационное решение, которое может радикально улучшить надежность строительных объектов. Разработанный метод испытания бетона на водонепроницаемость позволяет повысить точность оценки качества материала с 30% до 80%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Главная проблема: «человеческий фактор»

Традиционный метод «мокрого пятна», который до сих пор закреплен в ГОСТе, критически зависит от субъективного восприятия лаборанта. При испытании бетонного образца специалист должен визуально зафиксировать момент появления влаги на поверхности. На результат влияет все: освещение, усталость сотрудника и острота зрения. Из-за этого разброс показателей для одного и того же материала в разных лабораториях достигал четырех марок водонепроницаемости (от W4 до W14).

Инновация политехников

Пермские исследователи автоматизировали процесс, исключив человеческий фактор:

Контактный датчик: Вместо визуального контроля используется система, которая замыкает электрическую цепь при появлении первой же капли влаги.

Электронный контроль: Традиционный манометр заменен на точный цифровой датчик давления, который фиксирует показатели с высокой точностью.

Эталоны качества: Для настройки оборудования ученые впервые создали специальные эталоны из кремнезема, которые имеют минимальный разброс свойств (всего 5–7%), что гарантирует точность калибровки.

Почему это важно для строительной отрасли

По словам Натальи Ваньковой, старшего преподавателя кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ, модернизированная установка позволяет сократить расхождения в оценках до одной-двух марок. В условиях, когда в России ежегодно производятся десятки миллионов кубометров бетона (60,7 млн кубометров в 2025 году), внедрение такой технологии позволит надежнее отсеивать некачественный материал, предотвращая преждевременный износ зданий и гидротехнических сооружений.