Премьер Словакии заявил, что больше республика не будет передавать Украине оружие

Правительство Словакии намерено и дальше помогать Украине, но исключительно оказанием гуманитарной помощи. Больше со склада республики не будет выделено ни одного снаряда с целью его дальнейшей транспортировки в Киев. Такую позицию высказал премьер-министр Роберт Фицо, сообщает агентство « РИА Новости ».

Предыдущий кабинет министров разработал проект соглашения, согласно которому Словакия должна была передать Украине военную помощь на 40,3 миллиона евро. В списке в большей степени находились различные боеприпасы. В среду новосозданное правительство республики отказалось голосовать за данное предложение. Ранее переданный 13-ый пакет помощи стал последним.

«С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину», - заявил премьер-министр Роберт Фицо

Роберт Фицо отметил, что не передавать Украине технику и боеприпасы, которые хранятся на складах Словакии, - это государственная позиция. Правительство не запрещает республиканским частным компаниям сотрудничать с Киевом.

Ранее глава парламента Словакии Петер Пеллегрини также отмечал, что ряд компаний заключили договоры с Украиной. Они обязаны выполнить все обязательства перед партнерами.

С начала СВО помощь Словакии Украине достигла 671 миллион евро.

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