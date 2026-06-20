В России началась приемная кампания в вузы

Приемная кампания в российские высшие учебные заведения в 2026 году начнется в единый день — 20 июня. Общее количество бюджетных мест, как ранее сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, составляет 620 480. Это немного превышает показатель 2025 года. Глава ведомства отметил, что курс на увеличение числа бюджетных мест продолжается (материал есть у ТАСС ).

На портале «Госуслуги» опубликован перечень документов, необходимых для поступления: согласие на зачисление, аттестат об образовании (в том числе выданный иностранным государством), дипломы олимпиад, документы, подтверждающие льготы, справка об участии в СВО (при наличии), а также портфолио для творческих специальностей.

Наибольшее число бюджетных мест на конкурсной основе предоставлено в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина, МГУ им. М. В. Ломоносова и Казанском (Приволжском) федеральном университете. Далее следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, НИУ ВШЭ, Южный федеральный и Сибирский федеральный университеты. Замыкают десятку лидеров Донской государственный технический университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбГУ.

По программам бакалавриата и специалитета прием заявлений и документов на бюджет завершается в период с 10 по 20 июля, на платные места — не позднее 20 сентября. Для магистратуры и специализированного высшего образования срок подачи на бюджет — не позднее 20 августа, на платное — также не позднее 20 сентября.

Ранее сообщалось, что информация о массовых ошибках в ЕГЭ по информатике не подтверждена.