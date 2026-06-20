Кратковременные дожди возможны в Подмосковье в субботу

В Московском регионе в субботу, 20 июня, ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью. Местами по области возможны кратковременные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В ночные часы температура понизится до +9.

В Москве днем столбики термометров покажут +19…+21 градус, ночью ожидается около +10.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–11 м/с. Атмосферное давление составит 748–750 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что дожди и туманы ожидаются на Сахалине и Курилах.