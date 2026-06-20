Рыбальченко предложил компенсировать поездки на такси семьям с детьми

Инициативу о частичной компенсации затрат на такси для многодетных семей озвучили в интервью РИА Новости в Общественная палата РФ.

Председатель комиссии по демографии и семейной политике Сергей Рыбальченко отметил, что подобная мера могла бы включать государственную субсидию с ограничением, например, до 2 тысяч рублей в месяц. По его словам, без участия государства реализация подобного механизма затруднена.

Он подчеркнул, что система потребует сложной настройки, а попытки компенсировать расходы за счет рынка могут привести к росту цен на услуги для других пассажиров.

Отдельно указывается, что не все перевозчики готовы работать с такими заказами, а для семей с несколькими детьми необходим транспорт повышенной вместимости. В ряде регионов уже применяется практика использования специализированных автомобилей, в том числе для перевозки людей с ограниченной мобильностью и семей с детьми.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди возможны в Подмосковье в субботу.