Из Приморья в Подмосковье: спасенная медведица успешно перенесла перелет

Медведицу Майю, долгие годы содержавшуюся в неволе в Приморском крае, успешно доставили в Москву. Перелет животного организовали при поддержке авиакомпании «Аэрофлот», а необходимые документы помогли оформить специалисты Россельхознадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парк-приют «Земля прайда».

В приюте рассказали, что транспортировка прошла благополучно. По словам сотрудников, перевозка крупных хищников обычно обходится очень дорого, однако в этот раз помощь была оказана безвозмездно.

В ближайшее время Майя будет находиться на карантине, после чего ее переведут в просторный вольерный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров. Для животного подготовлены озера, игровые зоны, качели и другие элементы, необходимые для комфортной адаптации и восстановления.

История медведицы получила широкий общественный резонанс после сообщений о ненадлежащих условиях ее содержания в селе Иннокентьевка Приморского края. Проверку организовали надзорные органы, а к спасению животного подключились волонтеры и зоозащитники.

По данным парка-приюта, теперь Майя сможет жить в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

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