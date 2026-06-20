В Москве пройдет традиционный 10-километровый Ночной забег

20 июня в столице состоится 13-й Ночной забег — одно из самых ожидаемых спортивных событий летнего сезона. Об этом сообщили в Беговом сообществе, передает информационное агентство ТАСС .

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров. Старт будет дан в 22:00 рядом с деловым центром «Москва-Сити». Маршрут пройдет по нескольким городским набережным, включая Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую и Бережковскую, а завершится на территории Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова.

По данным организаторов, около половины зарегистрированных спортсменов примут участие в Ночном забеге впервые, что подтверждает растущий интерес к мероприятию.

Лучшие результаты покажут пять мужчин и пять женщин. Победителей и призеров наградят кубками, подарками от партнеров и денежными премиями. Общий призовой фонд соревнований в 2026 году превышает 400 тысяч рублей. Все финишировавшие спортсмены получат памятные медали.

В этом году забег пройдет в рамках городского проекта «Лето в Москве» при поддержке правительства столицы и департамента спорта.

В Беговом сообществе отметили, что популярность старта продолжает расти с каждым годом. Организаторы считают важным сохранять атмосферу не только спортивного соревнования, но и яркого летнего праздника для участников, болельщиков и тех, кто только начинает знакомство с бегом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выменял у «Динамо» чемпиона мира Максима Комтуа.