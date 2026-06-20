Медведев прокомментировал лишение Зеленского польской награды

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое мнение он опубликовал в блоге, об этом пишут ВЕСТИ .

Медведев заявил, что утрата польской награды не станет серьезной проблемой для главы киевского режима. В публикации он использовал резкие формулировки, комментируя ситуацию вокруг решения Варшавы.

«Главный бандеровец легко найдет замену и нацепит на зеленый сюртук гитлеровский Железный крест с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении Зеленского высшей государственной награды страны. По данным СМИ, причиной обострения отношений стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА*.

*организация признана террористической и запрещена в РФ

На этом фоне между Варшавой и Киевом вновь обострились разногласия, связанные с исторической оценкой событий Второй мировой войны и деятельностью украинских националистических формирований.