Медведев прокомментировал лишение Зеленского польской награды
Дмитрий Медведев: главный бандеровец легко найдет замену польскому Белому орлу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое мнение он опубликовал в блоге, об этом пишут ВЕСТИ.
Медведев заявил, что утрата польской награды не станет серьезной проблемой для главы киевского режима. В публикации он использовал резкие формулировки, комментируя ситуацию вокруг решения Варшавы.
«Главный бандеровец легко найдет замену и нацепит на зеленый сюртук гитлеровский Железный крест с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении Зеленского высшей государственной награды страны. По данным СМИ, причиной обострения отношений стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА*.
*организация признана террористической и запрещена в РФ
На этом фоне между Варшавой и Киевом вновь обострились разногласия, связанные с исторической оценкой событий Второй мировой войны и деятельностью украинских националистических формирований.