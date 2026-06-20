Дожди и туманы ожидаются на Сахалине и Курилах

На Сахалине в ближайшие сутки ожидается переменная погода с локальными дождями, туманами и температурой воздуха до +20 градусов. Такой прогноз для « МК Сахалин » представили специалисты регионального гидрометцентра.

В северных и центральных районах острова ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днем существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, на восточном побережье — от +3 до +8. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, на востоке — до +7…+12.

В южной части Сахалина также местами прогнозируются небольшие дожди. Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, днем — от +13 до +18. На восточном побережье будет прохладнее — до +13 градусов. На отдельных участках побережья возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

На Курильских островах небольшой дождь ожидается преимущественно на юге гряды. В ряде районов прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасли от пластикового кольца на шее 230-килограммового морского льва.