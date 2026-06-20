Стоматолог предупредила о скрытой опасности дешевого лечения зубов

Попытка сэкономить на лечении корневых каналов может обернуться серьезными осложнениями и даже потерей зуба. Об этом рассказала стоматолог и гнатолог Кристина Савостян. По словам специалиста, некачественное лечение нередко становится причиной повторных процедур и дорогостоящего восстановления, сообщает « Газета.Ru ».

Эксперт пояснила, что корневые каналы представляют собой сложную систему микроскопических полостей, поэтому при лечении важно полностью устранить инфекцию и надежно запломбировать канал по всей длине.

Среди наиболее распространенных ошибок врач назвала пропущенные каналы, недостаточную дезинфекцию, неправильное определение длины канала и негерметичное пломбирование. Даже небольшой оставшийся очаг инфекции способен привести к воспалению, образованию кист, абсцессов и разрушению костной ткани.

По словам Савостян, многие пациенты ориентируются только на стоимость процедуры и не интересуются используемыми технологиями. Отсутствие микроскопа, современной диагностики и качественных материалов значительно повышает риск осложнений.

Специалист подчеркнула, что качественное лечение включает рентген или КЛКТ-диагностику, тщательную обработку каналов, работу под увеличением и последующий контроль. При этом последствия ошибок могут проявиться не сразу — иногда воспаление развивается скрытно в течение месяцев и даже лет.

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