В системе МЧС России теперь допускается участие домашних собак в поисково-спасательных операциях при условии успешного прохождения квалификационных испытаний и получения официального статуса служебного животного. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пояснили в ведомстве, животное после подготовки и аттестации может работать вместе с владельцем в составе спасательных подразделений и привлекаться к реальным операциям.

В МЧС уточнили, что кинологическая служба насчитывает 174 поисковых расчета по четырем направлениям: 112 — поисково-спасательные, 24 — по обнаружению взрывоопасных предметов, 12 — по поиску тел погибших и 26 — горно-лавинного профиля.

Отдельно отмечается, что собаки остаются ключевым элементом поисковых работ, включая разбор завалов, поиск пропавших в лесу и участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Среди используемых пород — овчарки, лабрадоры и бордер-колли.

Истоки кинологической службы связаны с отрядом «Центроспас», где формировались первые расчеты. Сегодня подготовка служебных собак ведется в профильных центрах ведомства, включая Ногинский спасательный центр.

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