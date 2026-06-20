В рамках «Лета в Москве» пройдут патриотические мероприятия для молодежи

Портал мэра и правительства Москвы сообщил , что в рамках проекта «Лето в Москве» запланирована серия патриотических мероприятий для молодежи. Организатором выступит проект «Молодежь Москвы», который подготовил акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В пресс-службе уточнили, что молодые москвичи примут участие в патриотических акциях и встретятся с участниками специальной военной операции.

19 июня в пространстве «Молодежь Москвы. Звездный» покажут бесплатный кинофильм «Семь верст до рассвета». Вечером 21 июня у Северного речного вокзала более 8 тысяч свечей выложат в масштабное изображение в память о погибших защитниках. В рамках акции «А завтра была война» выступят оркестр и хор, а воспоминания очевидцев войны зачитают блогеры, актеры, музыканты и общественные деятели.

22 июня в парке 50-летия Октября состоится патриотический забег «Московский студенческий совет помнит». Дистанция составит 1 418 метров — символически по одному метру на каждый день Великой Отечественной войны. Также на двух фестивальных площадках пройдут встречи «Диалоги с героями», где участники смогут узнать о жизни бойцов до и после СВО.

Ранее сообщалось, что в лесу под Москвой нашли вещи солдата, не пережившего бой.