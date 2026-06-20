Арабский язык включат в школьные программы России с нового учебного года

Министерство просвещения России утвердило программу преподавания арабского языка в общеобразовательных учреждениях страны. Новые образовательные стандарты вступят в силу с 1 сентября нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

О запуске программы сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей встречи, посвященной деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, работающего на базе Областной гимназии имени Примакова.

По информации министерства, развитие арабского языка в российской системе образования ведется уже несколько лет. В частности, на протяжении трех лет для школьников проводится всероссийская олимпиада по этому предмету. Теперь обучение получило официально утвержденную программу, которая начнет действовать во всех школах страны с начала нового учебного года.

Также в ведомстве сообщили о культурно-образовательных проектах, реализованных в рамках международного сотрудничества. Минпросвещения подготовило и перевело на арабский язык сборники русских народных сказок, книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания были переданы партнерам в Объединенные Арабские Эмираты.

В министерстве рассчитывают, что расширение языковых программ позволит укрепить гуманитарные и образовательные связи между странами, а также повысит интерес школьников к изучению иностранных языков и культур.

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