Стало известно о состоянии дирижера Владимира Спивакова

У народного артиста СССР и всемирно известного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился инсульт, с подозрением на который его ранее госпитализировали. В настоящее время музыкант находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник, об этом сообщает ТАСС .

По информации источника из окружения артиста, проведенное обследование не выявило признаков инсульта. Другие подробности о состоянии здоровья Спивакова пока не раскрываются.

Ранее митрополит Иларион сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации дирижера с подозрением на инсульт.

На фоне госпитализации был отменен концерт Владимира Спивакова и народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, который должен был состояться 21 июня в Московском международном Доме музыки. Новую дату выступления организаторы объявят позже.

До этого сообщалось, что Сати Спивакова рассказала про свою грудь.