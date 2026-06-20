Стало известно о состоянии дирижера Владимира Спивакова
ТАСС: врачи исключили инсульт у Владимира Спивакова
У народного артиста СССР и всемирно известного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился инсульт, с подозрением на который его ранее госпитализировали. В настоящее время музыкант находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник, об этом сообщает ТАСС.
По информации источника из окружения артиста, проведенное обследование не выявило признаков инсульта. Другие подробности о состоянии здоровья Спивакова пока не раскрываются.
Ранее митрополит Иларион сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации дирижера с подозрением на инсульт.
На фоне госпитализации был отменен концерт Владимира Спивакова и народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, который должен был состояться 21 июня в Московском международном Доме музыки. Новую дату выступления организаторы объявят позже.
До этого сообщалось, что Сати Спивакова рассказала про свою грудь.