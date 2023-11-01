Препарат «Оземпик» для диабетиков при похудении: Эксперты предупредили о побочном действии

Люди, которые стараются похудеть, часто пользуются модными способами. В последнее время популярностью пользуется применение препарата «Оземпик», который назначают людям с сахарным диабетом. Эксперты рассказали, насколько безопасно может проходить похудение при употреблении медицинского лекарства, сообщает Бел.Ру .

«Оземпик» - препарат, который вводят под кожу. Лекарство назначают людям, у которых медики выявили вторую стадию диабета. Многие здоровые россияне, которые находятся на стадии сброса веса, также принимают препарат. Мнения пользователей в социальных сетях относительно такой практики разделились:

«Отличный препарат, но не для всех. Из-за подобной рекламы есть случаи летальных исходов именно потому, что он не предназначен для людей без диабета. Хотя я понимаю, препарат подошёл и человек похудел, но не берите грех на душу. Первостепенная задача этого препарата — снизить сахар. И вот теперь масса больных людей может остаться без него. Ни один грамотный врач не назначит его человеку без диабета»

«Тошнит постоянно и очень сильно, естественно, и есть из-за этого невозможно»

«Вторую неделю уколола чуть больше, на следующий день сразу тошнота, метеоризм, слабость, нет аппетита»

Иногда препарат назначают сами врачи тем, кто хочет похудеть. Это подтверждают рассказы людей в социальных сетях. Врач дерматоонколог, косметолог, трихолог Светлана Ефремова сообщила о случае, который произошел с ее подругой. Женщина пришла на прием к эндокринологу с проблемой лишнего веса. Столичный доктор прописал «Оземпик».

«На моих глазах близкая подруга так преобразилась, сбросила 20 кг за семь-восемь месяцев, стала активной, жизнерадостной. Поэтому совершенно убеждена, что препарат «Оземпик» может стать той волшебной палочкой, которая улучшит качество жизни людей, склонных к ожирению. Но, безусловно, строго под контролем лечащего врача», - считает Светлана Ефремова

Эксперт отметила, что важно обращаться за помощью именно к доктору. Не стоит колоть препарат, если нужно избавиться всего от пяти или семи килограмма.

«Липолитики для меня, как косметолога, это препараты растворяющие «жировую ловушку» в конкретном месте (второй подбородок, складка живота, галифе и прочее). Происходит разрушение клеточек жира и вывод накоплений через лимфу. А «Оземпик» (семаглутид) — это лекарственный препарат для лечения общих метаболических нарушений, которые не в одном месте дали о себе знать. Это метод лечения людей склонных к ожирению, пациентов с сахарным диабетом для контроля уровня глюкозы в крови», - предупредила Светлана Ефремова

Заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило рассказала, как работает препарат. Он вырабатывает вещества, которые обманывают мозг. Организм воспринимает информацию, что он насытился. Человек же начинает меньше есть и худеет.

«Одно из основных правил — не заниматься самолечением и принимать препараты по назначению врача», - отмечает эксперт Инна Ремешило

Эксперт Инна Ремешило отмечает, что лабораторные анализы подтвердили способность организма худеть после приема препарата. Но медик рекомендует сначала ознакомиться с побочными действиями. Сбрасывать лишние килограммы лучше традиционными способами: уменьшением употребляемых калорий и увеличением физической нагрузки.

Редакция Бел.Ру выяснила, что препарат невозможно купить без рецепта. К ответственности могут быть привлечены не только те, кто продал, но и купил без назначения доктора.