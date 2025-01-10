Преподаватель этикета Овакимян пояснила, почему в Китае важно чавкать во время еды

Эксперт пояснила, что в каждой стране есть свои традиции, которые могут казаться европейцам непривычными. Например, в Китае принято чавкать во время еды и низко наклоняться к тарелке. Таким образом человек выражает уважение тому, кто приготовил пищу.

Эксперт Овакимян рассказала, что в Чили считается неприличным есть руками. Под запретом даже бургер или картофель фри. При этом в Индии и некоторых азиатских странах еду рекомендуется есть исключительно руками.

По данным эксперта Овакимян, в Индии принято есть исключительно правой рукой. Считается, что левая рука всегда грязная. Отмыть ее невозможно. А в Афганистане сложилось уважительное отношение к хлебу. Если он упал на землю, продукт не выбрасывают. Хлеб поднимают и подают на стол.

Преподаватель этикета Овакимян отметила, что в Корее не рекомендуется приступать к еде раньше, чем это сделает старший за столом. Кроме того, не стоит самостоятельно наливать себе напитки. Лучше обратиться к соседу за столом. На Ближнем Востоке, если человек напился кофе, стоит оставить немного напитка в кружке. В противном случае кофе будут доливать каждый раз, как чашка опустошиться.

«Обычно я почти всегда говорю, что этикет можно и нужно нарушать, если знаешь что нарушаешь и зачем ты это делаешь. Но в этот раз отмечу, что в некоторых странах наше нарушение этикета считается нормой, а соблюдение светского этикета может быть расценено, как оскорбление», — отметила преподаватель этикета и протокола Екатерина Овакимян.

Ранее сообщалось, что эксперт Овакимян рассказала о правилах деловой переписки.