Преподаватель из Кузбасса брал 57 тыс. руб. за выдачу свидетельства о прохождении обучения

Согласно данным Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, преподаватель из Кузбасса был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за то, что брал взятки у студентов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Преподаватель обучал студентов политехнического техникума. Следствие установило, что в 2021 году к нему обратились четверо человек. Они не были заинтересованы в посещении занятий, но хотели получить подтверждение своей квалификации.

У преподавателя сохранились чистые бланки с необходимыми печатями. Он вписал в них фамилии обратившихся студентов. Таким образом они получили квалификации «водитель внедорожных транспортных средств» и «тракторист-машинист». Преподаватель заявил, что решился на такой шаг из-а материальных сложностей.

«Мариинцам, которые передавали ему от 14 до 57 тысяч рублей и необходимый пакет документов, он говорил, что посещать занятия не нужно – необходимо лишь в определенный день сдать экзамен на знание теоретической части», — говорится в сообщении Объединенного пресс-центра судов.

В суде преподаватель признал вину. Однако он не согласен с указанной суммой. По его заявлению, студенты передавали ему меньшую сумму. Доказать свои слова он не смог, поэтому выплачивает заявленную сумму студентам. Выданные им документы признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что в Прикамье сотрудницу миграционной службы судят за взятки от гастарбайтеров.