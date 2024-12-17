В Прикамье сотрудницу миграционной службы судят за взятки от гастарбайтеров

Посредником между сотрудницей миграционной службы и мигрантами для передачи взяток мог выступать бывший журналист из Таджикистана Шариф Кодиров, сообщил properm.ru со ссылкой на собственные источники.

В Кизеле проходит суд над бывшим экспертом миграционной службы Ольгой Ворончихиной. Следствие считает, что 36-летняя женщина получала взятки от прибывших на территорию Пермского края мигрантов из Таджикистана. Предполагается, что незаконным путем она получила 140 тыс. руб.

Источники Properm.ru сообщили, что сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела в отношении гражданина, который мог передавать взятки. Один из подозреваемых — журналист Кодиров, который приехал в Россию в 90-ые годы. Мужчина вины не признает.

Со слов собеседника издания, Кодиров и Ворончихина познакомились в 2021 году. Они договорились, что бывший журналист, который на тот момент занимался переводом документов с русского языка на таджикский, искал клиентов. В свою очередь Ворончихина должна была оказывать помощь в оформлении гражданства по упрощенной форме.

«В зависимости от объема документов она получала от 10 тыс. рублей до 40 тыс. рублей за содействие», — рассказали журналисту Properm.ru собеседники в следственных органах.

Деньги перечисляли на карту, оформленную на сестру Ольги Ворончихиной. Обвиняемая признала вину полностью.

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