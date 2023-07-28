Пресс-секретарь Песков и СК РФ дали оценку событиям в Таганроге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российского ПВО в ходе атаки украинских ракет на Ростовскую область, пишет агентство ТАСС. В СК РФ открыли уголовное дело.

Террористическая атака Украины была своевременно предотвращена силами российского ПВО. Пресс-секретарь Дмитрий Песков положительно оценил работу техники. Главное, что на данный момент нет данных о погибших.

Комментируя происшедшее, пресс-секретарь Путина также отметил, что целью Украины по-прежнему является гражданская инфраструктура. Сначала Украина бомбила Донбасс, теперь переключилась на другие регионы, пишет агентство «РИА Новости». Киев не отказывается от выбранного в 2014 году курса на уничтожение.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - высказал мнение пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков

В свою очередь СК РФ дал юридическую оценку действиям Украины. Взрыв в Таганроге – это террористический акт. Следователи открыли уголовное дело.