Пресс-секретарь Песков и СК РФ дали оценку событиям в Таганроге
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российского ПВО в ходе атаки украинских ракет на Ростовскую область, пишет агентство ТАСС. В СК РФ открыли уголовное дело.
Террористическая атака Украины была своевременно предотвращена силами российского ПВО. Пресс-секретарь Дмитрий Песков положительно оценил работу техники. Главное, что на данный момент нет данных о погибших.
Комментируя происшедшее, пресс-секретарь Путина также отметил, что целью Украины по-прежнему является гражданская инфраструктура. Сначала Украина бомбила Донбасс, теперь переключилась на другие регионы, пишет агентство «РИА Новости». Киев не отказывается от выбранного в 2014 году курса на уничтожение.
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - высказал мнение пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков
В свою очередь СК РФ дал юридическую оценку действиям Украины. Взрыв в Таганроге – это террористический акт. Следователи открыли уголовное дело.
«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», - сообщает СК РФ