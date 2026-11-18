По данным торгового комплекса «Садовод», поступившим в «Газету.Ru» , по итогам 2026 года продажи новогодней атрибутики выросли на 10% относительно 2025-го. Стоимость базового набора для домашнего оформления также увеличилась примерно на 10% .

В структуре продаж 60% занимают оптовые закупки, из них около 10% приходится на оформление городских объектов. Оставшиеся 40% — розница, ориентированная на домашний декор и подарки. Аналитики отмечают рост доли профессиональных закупок: декор для витрин и входных групп приобретают декораторы, торговые центры, заведения общепита, офисы и управляющие компании .

Среди новинок сезона — банты с подсветкой, «умные» гирлянды с пультом управления и выводом надписей, а также светящаяся бархатная мишура. По данным аналитиков рынка, главным тематическим акцентом стала символика 2027 года по восточному календарю.

«Среди самых востребованных позиций — компактные наборы украшений в единой стилистике, универсальные гирлянды с теплым светом, миниелки для небольших пространств и тематические сувениры», — отметили эксперты.

Около 80% новогодних игрушек и части декоративного ассортимента поступает из Китая. В сегменте искусственных елок лидируют поставщики из России и Белоруссии. Ценовой диапазон остается широким: елка стоит от 2 тыс. рублей, ели с готовым декором — от 15 тыс., гирлянда «роса» длиной 100 метров — около 1 тыс., набор из 100 шаров — от 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что Дед Мороз отмечает день рождения и отправляется в тур по городам.