Безработные граждане предпенсионного возраста в 2026 году имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Об этом в интервью ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, ключевым условием является остаток до общеустановленного пенсионного возраста не более двух лет. В текущем году это означает выход на пенсию для мужчин в 62 года, для женщин — в 57 лет.

Эксперт уточнила требования для оформления выплаты. Увольнение должно быть связано с независящими от работника обстоятельствами. Необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Страховой стаж должен составлять минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Центр занятости обязан подтвердить невозможность трудоустройства гражданина и выдать специальное предложение о досрочном назначении пенсии. При этом Подольская подчеркнула, что выдача такого предложения является правом, а не обязанностью службы занятости.

Если после назначения досрочной пенсии гражданин трудоустроится, зарегистрируется как индивидуальный предприниматель или начнет получать доход, облагаемый страховыми взносами, выплата пенсии прекращается.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий.