Финляндия запретила въезд в страну российским спортсменам, включая тех, которые имеют нейтральный статус и действующие визы. Таким образом, российские фигуристы не смогут принять участие в этапе Гран-при, который пройдет в ближайшие выходные в Хельсинки.

На этапе не выступят пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, а также одиночник Евгений Семененко. У первых двух пар и у Семененко этот этап должен был стать вторым, и все они имели отличные шансы отобраться в финал Гран-при. Так, у Мишиной и Галлямова уже есть победа на этапе в Китае, и паре достаточно было просто попасть в число призеров, чтобы гарантировать место в финале.

Этап в Финляндии предпоследний, а это значит, что не практически не остается надежды, что кто-то из россиян сумеет добрать второй этап: разве что кто-то из фигуристов в последний момент снимется с этапа в Японии.

В марте в финском Тампере должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Большой вопрос, смогут ли россияне на нем выступить. Необходимо дождаться оценки действий финских властей со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) и надеяться на перенос чемпионата в другую страну.