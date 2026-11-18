Сборная России по футболу провела заключительный матч в календарном году. В Краснодаре команда Валерия Карпина уверенно разобралась с Венесуэлой — 2:0. В следующий раз национальная команда соберется только в марте.

Мастерство Миранчука

Венесуэла предстала достаточно качественной командой, цепкой и неплохо контролирующей мяч. Но класс России в итоге оказался выше.

В первом тайме хозяева активно прессинговали, но по-настоящему опасных моментов не случилось. Были перспективные заходы в штрафную — в основном с правого фланга, где очень высоко играл крайний защитник Илья Вахания. Но Алексей Батраков, Николай Комличенко и Алексей Батраков не смогли замкнуть острые прострелы.

Во второй половине остроты добавилось. И на 59-й минуте Россия повела. Вахания скинул мяч в штрафную от Миранчука, а тот на классе разобрался с несколькими соперниками и между ног защитника пробил в дальний угол.

На 73-й минуте забил вышедший на замену Лечи Садулаев, но гол отменили после спорного офсайда (ВАР на товарищеских матчах не работает). Однако вскоре Россия все равно удвоила счет. Атака получилась затяжной, венесуэльцы вроде бы отбились, но вторым темпом россияне вновь доставили мяч в штрафную, а там Миранчук элегантно переиграл вратаря. Спокойные, уверенные 2:0. Матвей Сафонов в черной ретроформе в стиле Льва Яшина не получил ни одного удара в створ своих ворот.

Фото: [ РФС ]

«Такие моменты, конечно, остаются в памяти. Даже товарищеский матч запомнится надолго. По-моему, за сборную я раньше два гола в одной игре не забивал», — сказал после матча Алексей Миранчук.

Карпин доволен

Валерий Карпин после матча остался доволен игрой своей команды.

«На мой взгляд, это одна из лучших, возможно, даже лучшая наша игра. Наверное, болельщики оценивают по-другому, но в первом тайме у нас очень хорошо получался прессинг. Если бы еще забили гол, я бы назвал этот тайм идеальным. Лучшим — точно. Учитывая силу соперника и уровень сопротивления, возможно, это наш лучший матч», — сказал главный тренер сборной России.

Фото: [ РФС ]

Карпин отдал должное и сопернику. Он назвал Венесуэлу возможно сильнейшей командой из тех, с которыми Россия встречалась в этом году. Тренер отметил, что в составе южноамериканской сборной есть игроки из чемпионатов Испании и Франции, а игровая философия Венесуэлы ему очень близка — речь о выходе обороны через пас. Впрочем, эта манера оказалась как раз очень удобной для России с ее качественным прессингом.

Итоги года

Сборная России провела в 2026 году 10 товарищеских матчей. В семи одержала победы, дважды сыграла вничью и лишь однажды проиграла. Любопытно, что очки россияне теряли только с африканскими сборными — поражение от Египта (0:1), ничьи с Мали (0:0) и Нигерией (3:3). Команда Карпина обыграла Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), Иран (2:0), Намибию (6:0), Узбекистан (3:2) и Венесуэлу (2:0).

Фото: [ РФС ]

За календарный год за сборную сыграли 45 футболистов. Карпина нередко критиковали за то, что костяк команды слишком размыт — не понять, какой состав основной. Но было бы странно не проводить ротацию и не давать возможности сыграть большинству из вызванных на сбор игроков. Все-таки Россия по-прежнему проводит только товарищеские матчи, и неизвестно, когда будут официальные. Допуск хоккейной сборной через решение CAS вызвал истерику у недружественных стран: если несколько недель назад казалось, что Россия постепенно возвращается на международную арену, то теперь случился новый откат. Хоккеистов не пустили на молодежный чемпионат мира, а Финляндия закрыла въезд для фигуристов на важнейший этап Гран-при. Поэтому футбольной сборной в ближайшем будущем и дальше предстоит играть товарищеские матчи и ждать прорыва в политике.