Бывший министр финансов и экономист Михаил Задорнов в интервью РИА Новости заявил, что банковский вклад в надежной кредитной организации остается привлекательным инструментом для сбережений, поскольку процентная ставка по нему превышает уровень инфляции.

«Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции», — сказал он.

Задорнов также отметил, что, хотя многие граждане по-прежнему рассматривают недвижимость как способ защиты накоплений, в текущих условиях новое жилье не является инвестиционно привлекательным продуктом.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ получит доступ к доходам граждан с 2027 года.