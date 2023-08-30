Пресс-секретарь Песков рассказал о расследовании крушения бизнес-джета Евгения Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространили СМИ о недопущении представителей Бразилии на территорию РФ для расследования причин крушения самолета в Тверской области 23 августа.

В бразильском центре по исследованию и предотвращению авиапроисшествий сообщили, что получили от России официальное письмо. В документе говорится, что Россия не намерена расследовать причины катастрофы, в результате которой погибли основатели ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Россия не намерена приглашать представителей Бразилии из-за того, что расследование является внутригосударственным, пишет агентство ТАСС.

«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В день трагедии крушение потерпел Embraer – самолет бразильского производителя, поэтому стал вопрос о привлечении к расследованию экспертов из Бразилии.