Пресс-секретарь Песков рассказал о расследовании крушения бизнес-джета Евгения Пригожина
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространили СМИ о недопущении представителей Бразилии на территорию РФ для расследования причин крушения самолета в Тверской области 23 августа.
В бразильском центре по исследованию и предотвращению авиапроисшествий сообщили, что получили от России официальное письмо. В документе говорится, что Россия не намерена расследовать причины катастрофы, в результате которой погибли основатели ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Россия не намерена приглашать представителей Бразилии из-за того, что расследование является внутригосударственным, пишет агентство ТАСС.
«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В день трагедии крушение потерпел Embraer – самолет бразильского производителя, поэтому стал вопрос о привлечении к расследованию экспертов из Бразилии.