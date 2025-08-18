Преступная ОПГ «крышевала» тракториста, который им никогда и не был
Суд прекратил право жителя Кузбасса на управление самоходными машинами
Фото: [Медиасток.рф]
Суд прекратил право жителя Кузбасса на управление самоходными машинами из-за незаконного получения свидетельств об обучении, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.
По информации ведомства, иск в суд подал прокурор. В рамках возбужденного дела было установлено, что кузбассовец сотрудничал с организованной преступной группой. Он передал денежные средства одному из представителей группировки. Взамен получил документы, согласно которым якобы прошел курс обучения по профессиям «тракторист-машинист» и «машинист экскаватора».
По данным ведомства, суд аннулировал документы о получении права на управление самоходными машинами. Теперь мужчина не имеет право управлять транспортными средствами.
