Преступная ОПГ «крышевала» тракториста, который им никогда и не был

Суд прекратил право жителя Кузбасса на управление самоходными машинами из-за незаконного получения свидетельств об обучении, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, иск в суд подал прокурор. В рамках возбужденного дела было установлено, что кузбассовец сотрудничал с организованной преступной группой. Он передал денежные средства одному из представителей группировки. Взамен получил документы, согласно которым якобы прошел курс обучения по профессиям «тракторист-машинист» и «машинист экскаватора».

По данным ведомства, суд аннулировал документы о получении права на управление самоходными машинами. Теперь мужчина не имеет право управлять транспортными средствами.

