В Жуковском оштрафовали четверых мужчин за утилизацию мусора без лицензии

Суд в Жуковском вынес приговор четверым мужчинам, которые занимались вывозом и утилизацией мусора, не имея лицензии на такую деятельность. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, с марта прошлого года по февраль текущего злоумышленники, действуя без лицензии, перевозили и утилизировали отходы 1–4 классов опасности на участке земли в Жуковском, находившемся в муниципальной собственности.

В результате незаконных действий мужчин администрации Жуковского был причинен ущерб в размере почти 11 млн руб.

Суд приговорил троих обвиняемых к штрафу в размере 200 тыс. руб. Четвертого оштрафовали на 300 тыс. руб. Также их обязали возместить причиненный ущерб. Кроме того, были конфискованы два самосвала обвиняемых и 5,1 млн руб. Эта сумма эквивалентна стоимости самосвала, подлежащего конфискации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей региона полную информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.