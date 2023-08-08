Превышение дохода на 14 рублей: Жительнице Уфы отказали в выдаче пособия на ребенка

Жительница Уфы подала документы на оформление пособия на ребенка, но ей отказали из-за превышения минимального дохода на 14 рублей 82 копейки, сообщает mkset.ru .

Жительница Уфы обратилась через социальные сети к главе республики Радию Хаюирову с просьбой разобраться в ситуации. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Отдать ребенка в детский садик она не может, потому что в ясельную группу принимают детей, которым исполнилось полтора года. Женщина стоит в очереди, но судя по количеству желающих, не думает, что ей удастся отдать ребенка даже после полутора лет.

Женщина заинтересована в том, чтобы скорее выйти на работу. Она решила отдать малыша в частный сад. Для этого необходимо ежемесячно платить 19 500. На данный момент сложное материальное положение семьи не позволяет женщине выделить такую сумму, поэтому она решила оформить субсидию. В выдаче денег женщине отказали. Ее уровень дохода превышает 14 рублей.

Сотрудник ЦУРа Башкортостана уже отреагировал на обращение женщины из Уфы. Он запросит информацию в Социальном фонде РФ.