Превышение полномочий и охота: что известно о деле Нурписова, задержанного сотрудниками ФСБ и СКР

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ и следователи СК России провели совместную операцию. В результате был задержан майор полиции, исполнявший в регионе обязанности начальника отдела МВД. В отношении него у силовиков есть подозрения в превышении должностных полномочий, сообщил kursdela.biz.

По версии следствия, в декабре 2025 года Бахыт Нурписов, занимавший тогда должность заместителя начальника районного отдела МВД — начальника полиции, организовал незаконное освобождение от уголовной ответственности бывшего руководителя того же подразделения Дмитрия Звездина. Уточняется, что речь идет о деле, связанном с незаконной охотой. Правоохранители полагают, что майор отдал своим подчиненным незаконные распоряжения, чтобы помешать привлечению экс-главы к ответственности.

Как сообщает источник, в отношении Бахыта Нурписова уже возбуждено уголовное дело — его подозревают в превышении служебных полномочий. Силовики провели обыски как на рабочем месте задержанного, так и в его жилище. Следственные и оперативные действия продолжаются. На данный момент правоохранители решают, какую меру пресечения избрать для фигуранта.

