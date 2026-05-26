В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 поврежденных искусственных неровностей в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Люберцах, Серпухове, Ступино, Подольске, Коломне, Воскресенске, Долгопрудном, Орехово-Зуево, Солнечногорске, Луховицах.

К примеру, в Люберцах отремонтировали объекты в Малаховке и Дзержинском, в Ступино — на Пристанционной улице, в Солнечногорске — на Жилинской улице в Андреевке.

В Подольске работы провели на улице Ленина, в Коломне — на улице Октябрьской Революции, в Воскресенске — на улице Зелинского, в Луховицах — на улице Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.