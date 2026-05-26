Более тысячи мальков карасей пополнили Барский пруд в деревне Танино

В деревне Танино представители Танинского участкового лесничества запустили в Барский пруд более тысячи мальков карасей. Инициатива призвана обогатить местную фауну и улучшить биоразнообразие водоема. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Работу провели сотрудники Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес». Хотя основная задача лесничих связана с управлением лесными массивами, охраной, восстановлением и рациональным использованием лесных ресурсов, специалисты регулярно участвуют и в других природоохранных акциях, в том числе по восстановлению экосистем водоемов.

Ключевую роль в реализации проекта сыграли местные жители: именно они предоставили мальков для зарыбления. Благодаря их неравнодушию и готовности поддержать природоохранные инициативы удалось организовать мероприятие, которое поможет восстановить и укрепить биологический баланс Барского пруда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.