Президент Беларуси поделился планами относительно президентских выборов 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами рассказал о своих планах относительно подачи заявки на участие в президентских выборах в 2025 году, сообщает агентство « Sputnik ».

На данный момент Александр Лукашенко не решил, будет ли принимать участие в президентских выборах 2025 года.

«Я абсолютно ничего не планировал», - комментирует Александр Лукашенко свое участие в выборах президента в 2025 году

Президент Республики также отметил, что не задавал подобный вопрос и президенту России. Александр Лукашенко уверен, что если Владимир Путин примет решение об участии в президентских выборах 2024 года, то сообщит об этом своему коллеге из соседней страны.

«Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом», - заявил президент Лукашенко о возможном участии Владимира Путина в президентских выборах РФ

Александр Лукашенко отметил, что у Владимира Путина большая поддержка среди населения. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов.