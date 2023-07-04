Президент Беларуси рассказал, как противостоять санкциям Запада

Президент Беларуси рассказал о намерении укреплять те международные союзы, в которые Республика входит на данный момент, и развивать новые партнерские отношения с евразийскими странами, информирует интернет-издание « Известия ». В первую очередь речь идет о ЕФЭС, БРИКС и ШОС.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь выбирает подобный курс развития в связи с недоброжелательными действиями со стороны Запада, в частности, в вопросах введения санкций.

«Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран», - отметил президент Беларуси.

Задача Беларуси – противостать действиям Запада. Республика имеет много надежных партнеров – это Китайская народная республика и Индия, Пакистан и Иран. Также активно сотрудничает с партнерами СНГ. Беларусь намерена укреплять эти отношения и всегда готова к новым диалогам со своими союзниками. В приоритете – «идея глобального развития», отметил Александр Лукашенко.