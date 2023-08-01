Президент Беларуси рассказал, с какой целью ЧВК «Вагнер» продвигается к границе с Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает информацию, которой владеют представители польской власти о том, что 100 человек из ЧВК «Вагнер» продвигались к белорусско-польской границе, сообщает агентство « Интерфакс ».

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещалось», - отметил президент Лукашенко

Президент Беларуси отметил, что 100 человек из формирования «Вагнер» действительно могли передвигаться по территории Беларуси, но по направлению к Бресту или Гродно. Там расположены лагеря, где военные проходят боевую подготовку. Бойцы ЧВК «Вагнер» делятся своим опытом. Александр Лукашенко не скрывает, что тренировки проходят ежедневно, иначе армия Беларуси не сможет быть конкурентной и сильной.

«Помогают нам, передают опыт», - президент Лукашенко рассказал. Чем занимается ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси

Президент Беларуси рассказал, что военные ЧВК «Вагнер» находятся под Осиповичами. Самовольно отправиться в сторону Польши они не могут. Это дисциплинированные военные, которые выполняют приказы. У Беларуси нет цели нападать на Польшу, поэтому никто не собирается отдавать такое распоряжение «вагнерам».

Александр Лукашенко рассказал, как военные ЧВК «Вагнер» помогают белорусским солдатам освоить мастерские приемы ведения боя. Президент отметил силу и волю «вагнеровцев», которые прошли через многие военные кампании и теряли друзей. Он рассказал, что хочет сохранить подразделение в целостности и помочь им и дальше заниматься своим призванием. Несмотря на то, что они наемники, военные служат не за деньги.