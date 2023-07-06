Президент Болгарии: Конфликт на Украине невозможно решить военным путем

В четверг, 6 июля, президент Болгарии Румен Радев провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заявил о нежелании передавать оружие в зону СВО, пишет болгарская газета « 24 часа ».

Румен Радев акцентировал внимание на том, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Любое количество оружия, которое будут поставлять в зону спецоперации, существенно не изменить положения. Важно задействовать все дипломатические пути решения. На данный момент этого сделано не было.

Президент Болгарии не видит смысла передавать оружие из республиканских запасов также по той причине, что опустошение резервов может негативно отразиться на оборонной сфере страны. Он, как главнокомандующий, понимает важность принятия таких решений.