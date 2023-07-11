Президент Чехии: У Украины есть только полгода, чтобы вернуть часть своих территорий

Президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО рассказал, сколько времени осталось у Украины, чтобы вернуть хотя бы часть своих территорий, сообщает издание « Newsweek ».

Президент Чехии уверен, что если до конца 2023 года ситуации на линии военного соприкосновения между Украиной и Россией не изменится, то у Украины уже не будет шанса вернуть свои территории. Это связано с несколькими причинами.

В первую очередь внесут свои коррективы погодные условия. Зимняя военная кампания проходит более сдержанно из-за невозможности техники в ряде мест проходит незаметно. В летний период листва становится хорошей маскировкой для солдат и вооружения.

«Мы видим, что ВСУ медленно продвигаются вперед, и, вероятно, все еще ищут слабые места в обороне России», - президент Чехии рассказал, как проходит украинское контрнаступление

Одновременно с этим в 2024 году в США, России и Украине запланированы президентские выборы. Политическая обстановка негативно отразится на успехах в зоне СВО.

Президент Чехии заявил, что Крым должен быть в составе Украины. Но усомнился, что государство добьется такого результата. К тому же поддержка Киева западными партнерами постепенно уменьшается.