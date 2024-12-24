Президент Эстонии не считает необходимым сносить памятник Барклаю де Толли

Президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу национального гостелерадио ERR заявил, что у правительства нет намерения демонтировать памятник русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли.

Спикер привел в пример события, происходящие на Украине. Президент Эстонии считает, что важно разграничивать прошлое и настоящее. Культура и политика не должны зависеть друг от друга.

Алар Карис считает, что население необходимо просвещать, рассказывая об исторических событиях. Так, генерал-фельдмаршал Барклай де Толли — это выдающаяся личность и герой.

«Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что памятник военному, который был возведен в Латвии, решили демонтировать. Лидер не видит причин, которые могут побудить убрать памятник из Тарту.

РБК сообщил, что решение о демонтаже памятника генерал-фельдмаршала принял комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы на заседании, которое прошло в октябре. В перечень сноса вошли также и другие культурные объекты.

Ранее сообщалось, что Эстония получит от ЕС €19,4 млн для усиления контроля на границе с РФ.